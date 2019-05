Von: Redaktion DER FARANG | 13.05.19

PATTAYA: Neuneinhalb Jahre nach dem Mord an einen Mann in einer Wohnung in Nongprue wurden ein 35-jähriger Mann und seine 40 Jahre alte Frau von der Kriminalpolizei festgenommen.

Das Ehepaar wurde seit November 2011 mit einem Haftbefehl des Provinzgerichts Pattaya gesucht. Am 18. November 2011 kam ein Mann in die Unterkunft des Paares, um 300 Baht, die die Frau ihm schuldete, zurückzubekommen. Der Mann wurde erstochen. Nach der Festnahme des Ehepaares in einer Klinik in Pathum Thani nördlich von Bangkok sagte der Ehemann aus, er habe den Mord allein begangen. Die Frau soll jede Aussage verweigert haben.