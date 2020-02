KORAT: Das ganze Land schaut schockiert auf Nakhon Ratchasima, der Provinzhauptstadt der gleichnamigen Provinz im thailändischen Nordosten, wo ein schwerbewaffneter Täter in einem bekannten Einkaufszentrum am heutigen Samstag mindestens 12 Menschen erschossen hat. Nach Polizeiangaben soll er sich derzeit mit 16 Geiseln im vierten Stockwerk der Shopping Mall Terminal 21 Korat verschanzt haben.

Der Schütze wurde als Soldat Sergeant Jakkrapanth T. identifiziert, der die Waffen nur kurze Zeit vor der Tatausübung aus seinem Militärstützpunkt in Nakhon Ratchasima gestohlen und dabei einen Kommandanten erschossen hatte. Mit einem Humvee fuhr er dann in die Innenstadt von Korat. Nahe dem Terminal 21 feuerte er in eine Menschenmenge und auf den Verkehr, wobei mindestens 12 Menschen getötet wurden. Anschließend verschanzte er sich in dem belebten Einkaufszentrum.

Soldaten einer Spezialeinheit sind derzeit in der Shopping Mall im Einsatz, auch die Mutter des Täters wurde von der Polizei zum Tatort eskortiert in der Hoffnung, dass sie ihn zur Kapitulation überreden kann.

Die rief zwischenzeitlich die Bevölkerung auf, sich von Rastplätzen fernzuhalten, in ihren Häusern zu bleiben und den Anweisungen der Sicherheitsbehörden Folge zu leisten. Eine Spezialeinheit der Polizei startete von Bangkok aus mit einem Hubschrauber nach Korat, um sich bei der Operation zu beteiligen.

Premierminister Prayut Chan-o-cha wurde über den Angriff informiert und hat den Familien der Opfer sein Beileid ausgesprochen. Gemäß einer Regierungssprecherin soll er die Sicherheitsbehörden angewiesen haben, die Situation schnell zu lösen.

Kurz nach der brutalen Tat veröffentlichte der Täter mehrere Fotos und Videos von seinem Angriff auf seinem Social-Media-Accoun, dier mehrmals aktualisierte. In Militärhelm und Soldatenuniform sprach er in die Kamera, dass er „jetzt müde sei“ und keinen Finger mehr rühren könne“.

Gegen 19 Uhr veröffentlichte er auf seinem Social-Media-Account die Worte „Soll ich mich ergeben?“, nachdem er 10 Minuten zuvor mitgeteilt hatte, einen Krampf zu haben.