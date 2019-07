Von: Redaktion DER FARANG | 02.07.19

HANOI (dpa) - Dem bekannten Menschenrechtsanwalt Tran Vu Hai ist in Vietnam Steuerhinterziehung zur Last gelegt worden.



Wie die Polizei in dem kommunistischen Einparteienstaat am Dienstag weiter mitteilte, wurden die Wohnung und das Büro des 57-Jährigen in der Hauptstadt Hanoi durchsucht. Hintergrund der Anklage gegen Hai und seine Frau seien Immobiliengeschäfte in der Küstenstadt Nha Trang im Süden des Landes.

Hai hat wiederholt politisch sensible Fälle in Vietnam übernommen. 2015 war er wegen «betrügerischen Verhaltens» im Zusammenhang mit seiner juristischen Tätigkeit festgenommen worden. Damals arbeitete er an dem Fall eines 17-Jährigen, der in Polizei-Gewahrsam gestorben war. Hai wies die Vorwürfe seinerzeit als Verleumdung zurück.

Menschenrechtsorganisationen werfen Vietnams Führung regelmäßig vor, Juristen zu schikanieren, die sich in dem 95 Millionen Einwohner zählenden Land für Bürgerrechte einsetzen oder Dissidenten verteidigen.