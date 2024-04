HANOI: In einer Zementfabrik im Norden Vietnams hat sich ein Drehrohrofen während einer Wartung unerwartet in Bewegung gesetzt - sieben Arbeiter sind dabei tödlich verletzt worden.

Drei weitere Arbeiter seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilten die Behörden in der Provinz Yen Bai am Montag mit. Auf einem in den Medien verbreiteten Video war zu sehen, wie sich zunächst mehrere Menschen auf dem Zylinder des Ofens befanden. Als dieser sich plötzlich in Bewegung setzte, wurden sie weggeschleudert. Die Ursache für den Unfall sei ein Problem mit dem Elektromotor des Ofens, hieß es in der Mitteilung. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.