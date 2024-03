Fünf Tote und acht Schwerverletzte bei schwerem Busunglück in Vietnam

HANOI: Horror-Crash in Vietnam: Ein Reisebus und ein Lkw kollidieren auf einem Highway. Es gibt Tote.

Bei einem schweren Busunglück im Norden von Vietnam hat es mehrere Tote und Verletzte gegeben. Mindestens fünf Menschen seien ums Leben gekommen, als ein Reisebus in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) auf dem National Highway 2 mit einem entgegenkommenden Container-Lastwagen zusammengestoßen sei, berichtete die Zeitung VNExpress. Acht weitere Personen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Der Unfall, in dessen Folge sich der Lkw überschlug, ereignete sich in der Provinz Tuyen Quang nördlich der Hauptstadt Hanoi. Die Ursache der Kollision war noch unklar.