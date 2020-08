Meeresschildkröten sind an den Stränden Koh Samuis heimisch, wurden jedoch durch die zunehmende Bewirtschaftung der Strände der Insel in den letzten Jahrzehnten vertrieben. Foto: epa/Rungroj Yongrit

KOH SAMUI: Große Freude herrscht auf Koh Samui in der Südprovinz Surat Thani über die hohe Zahl an Meeresschildkröten, die an die Strände der Kokosnussinsel zurückkehren, um dort ihre Nester zu bauen und Eier abzulegen.

Gemäß Provinzgouverneur Wichawut Jinto haben die Tiere seit Juni Eier in 19 Nestern abgelegt, was im Vergleich zu den Vorjahren ein neuer Rekord ist. Khun Wichawut betrachtet dies als Indiz dafür, dass sich Meeresökologie während der Corona-Lockdown-Phase erholt hat. Aus 838 Eiern in 17 Nestern sollen bereits Jungtiere geschlüpft sein, es verbleiben noch die Eier von zwei Nestern.

Der Gouverneur kündigte gegenüber der Presse an, Maßnahmen zu ergreifen, um Koh Samuis Strände schildkrötenfreundlicher zu gestalten. Traditionell ist die Insel ein beliebter Nestplatz für Meeresschildkröten. Die Tiere wurden jedoch durch die zunehmende Kommerzialisierung der Strände in den letzten Jahrzehnten vertrieben.