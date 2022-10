BANGKOK/NONG BUA LAMPHU: Das Justizministerium wird für jedes der 38 Opfer des Massakers vom Donnerstag in Nong Bua Lamphu eine Entschädigung von bis zu 110.000 Baht zahlen.

Justizminister Somsak Thepsuthin wies am Donnerstag die Beamten der Justizbehörde der Nordostprovinz zu einem Besuch der Familien der Opfer an.

Das von einem ehemaligen Polizisten verübte Massaker in einer Kindertagesstätte im Bezirk Na Klang hatte am Donnerstag 38 Menschenleben gefordert, darunter 24 Kinder. Der Amoklauf endete damit, dass der Schütze die Waffe gegen sich selbst richtete, nachdem er seine Frau und seinen Sohn in deren Haus ermordet hatte.

Lesen Sie auch: Amokläufer hatte lange Drogengeschichte

Nach dem Gesetz zur Entschädigung von Verbrechensopfern haben die Familien der bei dem Massaker Getöteten Anspruch auf Entschädigungszahlungen von jeweils bis zu 110.000 Baht, gab Justizminister Somsak bekannt. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 50.000 Baht für den Tod, 20.000 Baht für die Beerdigungskosten und 40.000 Baht für den Verdienstausfall der Familie.

Bild: epa/efe/Ruamkatanyu Foundation

Diejenigen, die bei dem Angriff verletzt wurden, haben Anspruch auf maximal 40.000 Baht Entschädigung für medizinische Behandlung und bis zu 20.000 Baht für psychische und physische Rehabilitationskosten. Sie erhalten außerdem eine Entschädigung für den Verdienstausfall in Höhe des örtlichen Mindestlohns von 315 Baht pro Tag sowie bis zu 50.000 Baht für sonstige Schäden.

Lesen Sie auch: Weltweite Anteilnahme nach Kita-Bluttat

Der Justizminister fügte hinzu, dass die Beamten die Entschädigungen schnellstmöglich auszahlen sollen.