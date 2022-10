NONG BUA LAMPHU: Der ehemalige Polizist, der für das Massaker vom Donnerstag in einer Kindertagesstätte in der Nordostprovinz Nong Bua Lamphu verantwortlich sein soll, war seit seiner Schulzeit drogenabhängig, wie aus behördlichen Unterlagen hervorgeht.

Der 34-jährige Panya Khamrab soll in einer Kindertagesstätte im Bezirk Na Wang einen Amoklauf verübt haben, bei dem 38 Menschen starben und 12 weitere verletzt wurden, von denen sich mehrere in einem schweren Zustand befinden. Unter den Toten waren auch vierundzwanzig Kleinkinder.

Panya Khamrab wurde im Januar aus dem Polizeidienst entlassen, nachdem er im Besitz von „Yaa Baa“ (Methamphetaminpillen) festgenommen worden war. Zuvor war er von seinen Vorgesetzten wegen wiederholten Drogenmissbrauchs verwarnt worden.

Er gab zu, dass er „Yaa Baa“ seit langem konsumierte und manchmal „Hunderte von Pillen“ in seinem Besitz hatte. Im Mai 2012 nahm er seinen Dienst in der Königlich Thailändische Polizei auf und wurde im Juni 2019 in die Polizeistation Na Wang in der Provinz Nong Bua Lamphu versetzt. Dort arbeitete er bis zu seiner Entlassung aus dem Polizeidienst.

Frühere Kollegen machten seinen Drogenmissbrauch für seine häufigen Stimmungsschwankungen verantwortlich, die dazu führten, dass er am Arbeitsplatz gemieden wurde. Er habe seinen Vorgesetzten oft nicht gehorcht, sagten einige Ex-Kollegen.

Einmal soll er seine Pistole gezogen haben, womit er seine Verärgerung über einen Bankdirektor zeigen wollte, der sich beschwert hatte, dass Panya Khamrab in einem vor der Bank geparkten Polizeiauto schlief, anstatt die Beamten zu bewachen, die die Geldautomaten mit Banknoten auffüllten.

Vor einem Jahr begann er Berichten zufolge, sich mit seiner Frau zu streiten, und war in eine Beziehung mit einem Karaoke-Girl namens Ying verwickelt, deren früherer Freund ein mutmaßlicher Drogenhändler war.

Seine Nachbarn in der Polizeisiedlung beschwerten sich darüber hinaus häufig über sein lautes Verhalten bei nächtlichen Partys. Im Juli letzten Jahres griff er einen Nachbarn verbal und körperlich an, der ihn wegen des nächtlichen Lärms zur Rede stellte. Der Vorfall führte zu einem Verweis für Panya Khamrab und er wurde auf Bewährung entlassen.

Einmal soll Panya Khamrab seinem Vorgesetzten auf dem Polizeirevier gestanden haben, dass er während seines Studiums an einer weiterführenden Schule mit dem Drogenkonsum begonnen hatte. Berichten zufolge versprach er seinem Vorgesetzten, seinen Drogenkonsum einzustellen, hielt sich aber nicht an sein Wort.