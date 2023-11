Foto: The Nation

BANGKOK: Zwei Personen mussten am Mittwochmorgen (8. November 2023) ins Krankenhaus eingeliefert werden, als Betonplatten, die die Straße am Eingang der Soi Sukhumvit 64/1 im Bangkoker Stadtteil Phra Khanong abdeckten, unter dem Gewicht eines Lastwagens zusammenbrachen.

Die Platten erstreckten sich über drei Fahrspuren und waren installiert worden, um den Bereich abzudecken, der für ein Projekt zur Verlegung einer unterirdischen Stromleitung aufgegraben worden war.

Der Fahrer des verunglückten Lastwagens, der Erde von einer Baustelle transportierte und mit dem Heck im Loch stecken blieb, versicherte der Polizei, dass sein Fahrzeug die Gewichtsgrenze nicht überschritten habe.

Die beiden Verletzten waren Motorradfahrer, die stürzten, als die Straße nachgab.

Die Polizei empfahl den Autofahrern, das Gebiet zu meiden, während sie versuchten, den Lastwagen zu bergen. Den ganzen Tag über staute sich der Verkehr an der Unglücksstelle über mehrere Kilometer.

Gegen 13.00 Uhr traf Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt an der Unfallstelle ein und ordnete einen sofortigen Stopp des Stromleitungsprojekts an, bis die Ursache gefunden und die Straße repariert ist.

Es handelt sich bereits um den zweiten Unfall in dieser Woche in Bangkoks Straßen, der durch Erdfälle verursacht wurde.

Am Montagabend stürzte ein Toyota Fortuner auf der Chaturathit Road nahe der Si Ayutthaya-Kreuzung im Bezirk Ratchathewi in ein Loch. Glücklicherweise war nur die vordere Hälfte des Fahrzeugs in die Öffnung gestürzt, und der Geländewagen konnte mithilfe eines Krans herausgezogen werden. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Nach Angaben der Polizei war das 1,5 Meter breite, 6 Meter lange und 8 Meter tiefe Loch mit einer Betonplatte abgedeckt, die unter dem Gewicht des Fahrzeugs zusammenbrach. Das Loch ist Teil des städtischen Projekts zum Bau unterirdischer Sickergruben, die zum Makkasan-Sumpf führen.