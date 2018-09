Von: Redaktion DER FARANG | 21.09.18

KOH SAMUI: Eine regelrechte Hundeplage durch unregulierte Vermehrung bringt viele Samuianer nachts um ihren Schlaf. Obwohl das Dog- und Cat Rescue Center der Berlinerin Brigitte Gomm seit 15 Jahren kostenlose Kastrationen der Vierbeiner vornimmt und so die Tierquälerei durch das Vergiften der Tiere verhindern will, scheint der Kampf aussichtslos.

Selbst Tierfreunde sind mittlerweile genervt von den vielen Hunderudeln, die in den Wohngebieten vor allem in der Brunftzeit ein Höllenspektakel aufführen. In Lamai und in Maenam beschwerten sich Samuianer und auch Urlaubsgäste über den Radau, den die in der Wildnis lebenden herrenlosen Hunde veranstalten. Einige Tierliebhaber waren immerhin so geistesgegenwärtig, selbst Hunde einzufangen und in die Tierheime zur Sterilisation zu bringen. Brigitte Gomm befürchtete in ihrer monatlichen Post an die Mitglieder und Freunde des Samui Dog- und Cat Rescue Centers, dass möglicherweise bald wieder von der Inselverwaltung Gift ausgestreut wird. Daran gehen die Tiere qualvoll zu Grunde.