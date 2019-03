Lange Wartezeiten fÃ¼r Visa-Termine

Von: Redaktion DER FARANG | 04.03.19

BANGKOK/VIENTIANE: Ausländer, die bei der thailändischen Botschaft in Vientiane ein neues Visum beantragen wollen, müssen sich auf eine lange Wartezeit einrichten.

Seit dem 1. Februar müssen sich Ausländer für ein Tourist- oder Non-Immigrant-Visum einen Termin online geben lassen. Die Wartezeit kann bis zu zwei Wochen dauern, berichtet „Thai Visa“. Nach Angaben der Botschaft in Laos wurden in der Vergangenheit täglich zu viele Visa beantragt, so dass die Beamten mit der Bearbeitung nicht nachkamen. Mit dem Visa Application Appointment System werden nur noch so viele Ausländer zugelassen, deren Anträge pro Tag bearbeitet werden können. Im Mai letzten Jahres hatte die thailändische Botschaft in Penang ein neues Bearbeitungssystem eingeführt. Täglich werden von Ausländern nur noch 100 Visumanträge entgegengenommen. Der 101. Ausländer muss auf den nächsten Tag hoffen.