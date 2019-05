Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.19

KOH SAMUI: Schon seit Jahren haben sich insbesondere Anlieger und Geschäftsleute über die lärmenden Werbe-Pickups im Zentrum Chawengs beklagt, bis heute hat sich die Situation jedoch eher zugespitzt als entspannt.

Vor allem die Muay-Thai-Lautsprecherwagen verkehren in den frühen Abendstunden in regelrechten Rudeln und blockieren die ohnehin überlastete Chaweng Beach Road. In manchen Lokalen halten sich die Gäste regelmäßig die Ohren zu, wenn im Minutentakt eines der Werbefahrzeuge passiert. Versuche der Polizei und Armee, die Zahl und die Lautstärke der Pickup-Beschaller einzudämmen, sind gescheitert. Die Interessengemeinschaft der Muay-Thai-Boxer ist zu mächtig und zieht ihr Ding durch. Im Grunde wären die manchmal mit Show-Kämpfern besetzten Trucks eine Bereicherung für Chawengs und Lamais Nachtleben, wenn nicht die zwei Hauptprobleme wären: zu viele Pickups, zu laut und damit eher eine Verkehrsbehinderung und Belästigung als ein spektakulärer Gruß an die Feriengäste.