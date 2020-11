Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.20

Condominium-Baustelle in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Thailands Condominium Association (TCA) hat der Regierung vorgeschlagen, Ausländern einen längeren Visastatus zu gewähren, wenn sie im Königreich für mindestens fünf Millionen Baht Eigentumswohnungen erwerben. Dafür sollte ihnen Fünfjahresvisa erteilt werden.

TCA-Präsident Dr. Apha Atboonwong regt weiter an, Ausländern einen Migrantenstatus zu erteilen, die mehr als zehn Millionen Baht in Condominien investieren. Etwa 10 bis 12 Prozent der ausländischen Touristen, vor allem Chinesen, hätten Interesse am Kauf von Eigentumswohnungen im Land bekundet, sie seien aber nicht bereit, komplizierte Visa- und Immobiliendokumente zu beantragen.

Surachet Kongcheep, Geschäftsführer von Phoenix Property Development and Consultancy, sagte, die thailändische Regierung solle an ihrem weltweiten Ruf festhalten, die Covid-19-Krise gut zu bewältigen, und dies zu einem Verkaufsargument zu machen, um Ausländer für Reisen und Investitionen zu gewinnen.