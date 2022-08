Foto: The Nation

BANGKOK: Thailands Minister für Tourismus und Sport Phiphat Ratchakitprakarn besuchte am Mittwoch die Khao San Road im Bangkoker Bezirk Phra Nakhon. Auf seinem Besuch stellte er einen Plan vor, der vorsieht, dass Restaurants und Vergnügungsstätten in ausgewählten Tourismuszonen bis 04.00 Uhr morgens geöffnet bleiben dürfen.

Die meisten Bar- und Restaurantbesitzer in der Khao San Road unterstützen den Plan.

Das Sport- und Tourismus-Ministerium hat die berühmte Khao San Road als Pilotgebiet für diese Maßnahme ins Auge gefasst. Die verlängerten Öffnungszeiten für Amüsierbetriebe sollen den Tourismus ankurbeln und den lokalen Handel unterstützen.

Minister Phiphat sagte, er habe mit den Besitzern von Restaurants und Nachtlokalen in der Khao San Road gesprochen, und die meisten befürworteten die Schließung um 04.00 Uhr. Bisher tritt die Sperrstunde um 02.00 Uhr morgens in Kraft.

Das Ministerium arbeitet gemeinsam mit den Behörden an der Ausarbeitung von Vorschriften zur Lärmkontrolle, damit die Nachtlokale nicht zu einer Belästigung für die umliegenden Gemeinden werden, erklärte er.

„Denjenigen, die immer noch gegen den Plan sind, kommen wir entgegen, dass die Schließung um 04.00 Uhr morgens nur an Wochenenden – Freitag, Samstag, Sonntag – in ausgewählten Zonen erlaubt wird, insbesondere in solchen mit ausländischen Touristen, die 70 Prozent der Gesamtbesucher ausmachen“, erläuterte Minister Phiphat.

„Das Ministerium hat alle Faktoren in Betracht gezogen und ist zuversichtlich, dass der Schritt mehr Vor- als Nachteile bringen wird, insbesondere für die lokalen Tourismusbetriebe“, so Minister Phiphat.

Das Ministerium wird das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) bis September um grünes Licht bitten und hofft, dass die verlängerten Öffnungszeiten im letzten Quartal dieses Jahres, rechtzeitig zur Hochsaison, in Kraft treten werden, führte Minister Phiphat fort.

Es wird erwartet, dass die Speerstunde um 04.00 Uhr in acht Touristengebieten eingeführt wird: in Bangkok, Phuket, Krabi, Phang-nga, Pattaya, Hua Hin, Koh Samui und Chiang Mai.

Das Centre for Alcohol Studies (CAS) spricht sich offen gegen die Idee aus und geht sogar so weit zu behaupten, dass die Verlängerung der Öffnungszeiten der Bars und Nachtclubs auf 04.00 Uhr morgens ein „Blutbad“ verursachen würde.

Der stellvertretende Leiter des CAS Surasak Chaiyasong sagte letzte Woche gegenüber der Presse, dass Statistiken aus Australien zeigten, dass die Verlängerung der Öffnungszeiten von Bars zu mehr Alkoholkonsum und Verkehrsunfällen geführt habe. Längere Öffnungszeiten in Island führten auch zu einem Anstieg von Notfallpatienten, Verletzungen, Streitigkeiten, körperlichen Übergriffen und Alkohol am Steuer, fügte Khun Surasak hinzu.