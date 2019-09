PATTAYA: Ein Ladyboy soll einem japanischen Urlauber beim Besuch eines Massageshops 13.000 Baht aus seiner Brieftasche gestohlen haben.

Der Tourist hatte sich am Montag an der Soi Chalermprakiat massieren lassen. Anschließend stellte er den Verlust seines Geldes fest und alarmierte die Polizei. Beamte nahmen den 18 Jahre alten Ladyboy in dessen Unterkunft fest. Ein Teil des gestohlenen Geldes hatte er in seinem BH versteckt, weitere Baht für Drogen und Online-Glücksspiel bereits ausgegeben. Der junge Mann wurde wegen Diebstahls und Besitz von Drogen der Klasse I angeklagt.