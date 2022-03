KOH SAMUI: Das Marineministerium plant den Bau eines großen Kreuzfahrthafens auf Koh Samui in der Provinz Surat Thani im Süden des Landes.

Nach Aussage des Leiters der Abteilung für Ingenieurwesen Wanchai Butrthongdee handelt es sich bei dem Projekt zum Bau des Kreuzfahrtterminals am Hin Khom Cape in Koh Samuis Unterbezirk Taling Ngam um eine Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP).

„Wir haben eine Machbarkeitsstudie durchgeführt mit dem Ergebnis, dass das Gebiet über wirtschaftliches Potenzial verfügt und in Bezug auf Technik und Umwelt bereit ist“, erläuterte Khun Wanchai.

Das ÖPP-Modell sieht vor, dass die Regierung für die Landenteignung und die Baukosten aufkommt, während die privaten Partner für die Ausrüstung, den Betrieb und die Wartung des Terminals für gut 30 Jahre verantwortlich sind.

Im Jahr 2019 legten an der Küste Koh Samuis 59 Kreuzfahrtschiffe an. Foto: The Nation