Von: Björn Jahner | 21.01.23

KOH SAMUI: Nach Thailands vollständiger Öffnung für den internationalen Tourismus nach dem Ende der Pandemie sind auf Koh Samui in der Provinz Surat Thani die Kreuzfahrer zurück – und bescheren der lokalen Wirtschaft der beliebten Urlaubsinsel im südlichen Golf von Thailand einen warmen Geldregen.

Das erste internationale Kreuzfahrtschiff, das Koh Samui dieses Jahr ansteuerte, war der europäische Luxusliner „Mein Schiff 5“, der aus Vietnam kam und am 14. Januar 2023 am Nathon-Pier anlegte. Mehr als 3.000 Touristen aus Europa besuchten die Insel an einem einzigen Tag. Auf ihrem Landgang besichtigten sie die Sehenswürdigkeiten und nutzten die Zeit zum Einkaufen, was der Insel schätzungsweise 5 Millionen Baht einbrachte.

Foto: National News Bureau of Thailand

Koh Samuis Bürgermeister Chayapon Intarasupa sagte gegenüber der Presse, dass die Behörden und Unternehmen angewiesen worden seien, die Touristen zu empfangen und ihre Sicherheit zu gewährleisten. Die Betreiber wurden aufgefordert, einen guten Service zu bieten und die Gäste nicht zu betrügen, während sie auf der ganzen Insel Sehenswürdigkeiten besichtigten, Meeresfrüchte aßen, sich massieren ließen und Souvenirs einkauften. Er schätzt, dass der Besuch des Kreuzfahrtschiffes mindestens 5 Millionen Baht an Tourismuseinnahmen generiert hat.

Koh Samui hat in den letzten Monaten einen Zustrom von europäischen Besuchern erlebt. Darüber hinaus haben der öffentliche und der private Sektor ihre Bereitschaft signalisiert, mehr chinesische Reisende über das chinesische Neujahrsfest zu empfangen und gleichzeitig die Dienstleistungen und die öffentliche Sicherheit zu verbessern.

Die örtlichen Behörden haben außerdem Kontrollpunkte eingerichtet und sich dafür eingesetzt, dass alle verfügbaren Verkehrsmittel den Sicherheitsstandards entsprechen. Die Mehrheit der Einwohner, insbesondere der Risikogruppen, wurde inzwischen gegen Covid-19 geimpft und hat Auffrischungsimpfungen erhalten.