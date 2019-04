Von: Redaktion DER FARANG | 03.04.19

BANGKOK: Die Gebührenbefreiung bei „Visa on arrival“ für Urlauber aus 21 Staaten soll bis Ende Juli verlängert werden.

Die Befreiung wurde von der Regierung Ende letzten Jahres bis Ende Januar und dann noch einmal bis Ende April beschlossen. Laut dem Leiter der Immigration, Generalleutnant Surachate Hakparn, war das kostenlose Visum bei der Ankunft ein Erfolg. Es kamen mehr Touristen als erwartet. Vor allem aus China. Mit der Gebührenbefreiung verzichtet der Staat auf 2.000 Baht pro Urlauber. Am Dienstag kommender Woche will das Kabinett der nochmaligen Verlängerung zustimmen. Die 21 Staaten sind: Andorra, Bulgarien, Bhutan, China, Zypern, Äthiopien, Fiji, Indien, Kasachstan, Lettland, Litauen, Malediven, Malta, Mauritius, Papua New Guinea, Rumänien, San Marino, Saudi-Arabien, Ukraine, Taiwan und Uzbekistan.