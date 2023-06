Von: Björn Jahner | 02.06.23

BANGKOK: Die neue Hochbahn MRT Yellow Line öffnet ab Samstag (3. Juni 2023) den kostenlosen Probebetrieb, nachdem alle Sicherheitsstandards erfüllt wurden.

Der Probebetrieb gilt auf der Strecke Lat Phrao–Samrong, teilte das Verkehrsministerium mit und fügte hinzu, dass die State Railway of Thailand (SRT) alle Bauarbeiten, den Zugbetrieb und die elektrischen Systeme überprüft hat.

Foto: The Nation

Nach Aussage der Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) wird der kostenlose Probebetrieb der Yellow Line der Bevölkerung etwa 30 Tage zur Verfügung stehen, bevor Fahrpreise erhoben werden.

Medienberichten zufolge wurden die vorläufigen Tarife auf der Grundlage des Konzessionsvertrags von 2016 berechnet, wobei die Tarife bei 14 Baht beginnen und nicht höher als 42 Baht sein werden. Die Tarife müssen jedoch drei Monate vor Aufnahme des Dienstes auf der Grundlage des Verbraucherpreisindex (VPI) angepasst werden.

Wenn der Dienst also am 3. Juni offiziell in Betrieb genommen wird, würden die Fahrpreise nach dem Verbraucherpreisindex vom März 2023 bei 15 Baht beginnen und maximal 45 Baht betragen.

Foto: The Nation

Die Strecke der Yellow Line Lat Phrao–Samrong ist 30,4 Kilometer lang und umfasst 23 Stationen. Sie beginnt an der Kreuzung Ratchada–Lat Phrao in der Nähe der MRT-Station Lat Phrao und verläuft entlang der Lat Phrao Road, überquert die Bang Kapi-Kreuzung und biegt dann rechts in die Srinakarin Road ein. Nachdem der Zug die Kreuzungen Srinuch, Srinakarin und Si Thep passiert hat, biegt er nach rechts in die Theparak Road ab und endet an der Samrong Station an der Sukhumvit-Kreuzung.

Konzessionär der Yellow Line Lat Phrao–Samrong ist die Eastern Bangkok Monorail Co., Ltd. (EBM), die zum BSR Joint Venture gehört.

Das BSR-Joint Venture besteht aus der BTS Group Holdings Public Co. Ltd., der Sino-Thai Engineering and Construction Public Co., Ltd. und der Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Co., Ltd.