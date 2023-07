Von: Björn Jahner | 03.07.23

KOH SAMUI: Auf Koh Samui im südlichen Golf von Thailand herrscht aufgrund mangelnder Niederschläge und eines erhöhten Wasserbedarfs ein Mangel an Süßwasser.

Diese Faktoren haben den Wasserstand in vielen Gewässern auf der Ferieninsel drastisch gesenkt, darunter die Stauseen Phru Na Muang und Phru Krajud sowie der Hin-Lard-Wasserfall, was sich auf die Menge an Süßwasser auswirkt, die für die Produktion von sauberem Wasser benötigt wird.

Die Insel verfügt nur über eine Süßwasserversorgung für die Einwohner für 30 Tage.

Die Verknappung hat auch Auswirkungen auf die Tourismusbranche auf der Insel.

Ratchaporn Poonsawat, Vorsitzender der Tourismusvereinigung von Koh Samui, sagte gegenüber der Presse, dass der Mangel die Kosten für die Tourismusbetriebe erhöhen könnte, da die Eigentümer Süßwasser kaufen müssten.

Die zusätzlichen Wasserkosten könnten sich auch auf die Beschäftigten des Gastgewerbes auf der Insel auswirken, da ein Mangel an Wasser höhere Lebenshaltungskosten für die Arbeiter bedeuten würde, warnte er.

Die Kosten würden allmählich steigen, wenn die Ressourcen abnehmen, und das El-Nino-Phänomen könnte dazu führen, dass es auf der Insel noch weniger regnet.

Khun Ratchaporn warnte auch vor den Auswirkungen der Dürre auf den Tourismus in diesem und im nächsten Monat, da die Hochsaison auf der Insel in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen wird.

In den vergangenen fünf Monaten hat die Insel mindestens 1 Million ausländische Touristen empfangen.

Auch das tägliche Leben der Einheimischen wird durch den unzureichenden Wasserstand beeinträchtigt. Die Einheimischen sagen, dass sie jedes Mal, wenn kein Wasser aus dem Hahn fließt, 250 bis 300 Baht für etwa 2.000 Liter Wasser für den täglichen Gebrauch zahlen müssen.

Laut Prateep Kusolwattana, Generaldirektor der Provinzbehörde für die Wasserwerke 4, können die Wasserversorgungsstationen im Phru Na Muang Reservoir und im Hin Lard Wasserfall täglich 15.000 Kubikmeter Süßwasser für die Insel produzieren.

Die Behörde plant außerdem, 24.000 Kubikmeter Wasser aus Surat Thani auf dem Festland über eine Unterwasserleitung nach Koh Samui zu liefern.

Die Wasserversorgung begann am Samstag (1. Juli 2023) und wird jeden zweiten Tag wiederholt, bis sich die Wassersituation wieder normalisiert hat, bestätigte Khun Prateep.