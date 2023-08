Polizeigeneral Surachate Hakparn sagt ausländischen Gangs in Thailand den Kapmf an. Foto: Siam Rath

BANGKOK/PATTAYA: Die Königlich Thailändische Polizei (RTP) wird sich nun mit fünf großen Biker-Gangs im Lande befassen, nachdem sie am 21. Juli 2023 den Anführer, einen österreichischen Staatsbürger, und einige Mitglieder des Outlaws Motorcycle Club in Pattaya verhaftet hat.

Die Verhaftung des Bandenführers „Mr. Thomas“ folgt auf einen Vorfall, bei dem ein Bandenmitglied, Olaf B., in den Mord an Hans-Peter Mack, 62, einem deutschen Immobilienmakler in Pattaya im Juni verwickelt war.

Im Zusammenhang mit dem Mordfall hat die Polizei drei weitere Verdächtige festgenommen: Petra G., 54, Nicole F., 52, und Shahrukh U., 27.

Polizeigeneral Surachate Hakparn („Big Joke“), stellvertretender nationaler Polizeichef, erklärte gegenüber der „Bangkok Post“, dass die Polizei immer noch daran arbeitet, Verbrechen von Ausländern, die auf thailändischem Boden leben, auszurotten.

„Wir haben fünf große Gangs im Visier“, sagte er und fügte hinzu, dass es sich dabei um den Outlaws Motorcycle Club (Outlaws MC), den Hells Angels Motorcycle Club (Hells Angels), den Bandidos Motorcycle Club (Bandido Nation), den Mongols Motorcycle Club (Mongol Brotherhood) und den Vagos Motorcycle Club (Green Nation) handelt.

Die Outlaws haben ihre Netzwerke auch in Phuket und Koh Samui in Surat Thani, sagte er, und fügte hinzu, dass die anderen Gangs in anderen Teilen des Landes leben, hauptsächlich in Touristenorten.

Die Mitglieder der Banden fahren in der Regel große Motorräder wie Harley-Davidson-Motorräder, haben Tätowierungen und sind in den Vertrieb von Drogen und andere kriminelle Aktivitäten verwickelt, darunter Körperverletzung, Erpressung, Diebstahl, Kredithai, Betrug, Geldwäsche, versuchter Mord oder Mord, so Polizeigeneral Surachate.

Die meisten Gangs in Thailand werden von australischen Staatsbürgern geführt, sagte er und fügte hinzu, dass es sich um internationale, gesetzlose Motorradclubs handelt, die Mitglieder in vielen Ländern der Welt haben. Einige Mitglieder kommen nach Thailand und leben in Orten, die ausländische Touristen anziehen, wie Phuket, Pattaya und Koh Samui.

Ihre Zielscheibe sind Ausländer. Sie verlangen Schutzgebühren von Ausländern, die in Städten, in denen die Bande aktiv ist, Geschäfte machen wollen, oder entführen sie sogar gegen Geld.

„Sie tun Thais nichts, weil sie wissen, dass sie leichter in Schwierigkeiten geraten als Ausländer, die bald wieder in ihre Heimatländer zurückfliegen“, erklärte er.

Änderung des Gesetzes

Polizeigeneral Surachate nannte das Fehlen einer strengen Strafverfolgung und korrupte Beamte als weitere Gründe dafür, dass sich die Bandenmitglieder in Thailand niedergelassen haben.

Als Beispiel nannte er das Einwanderungsgesetz. Er sagte, dass das Gesetz von 1979 veraltet sei und geändert werden müsse.

So seien beispielsweise die Voraussetzungen für die Erteilung eines Ruhestands-Visums sehr einfach. Das Gesetz verlange von Ausländern, die mindestens 50 Jahre alt sind, dass sie mindestens 800.000 Baht auf ihrem Bankkonto haben oder eine Einkommensbescheinigung mit einem Monatsgehalt von mindestens 65.000 Baht vorlegen. Diese Anforderung ist zu niedrig und trägt nicht dazu bei, die Qualität der Bewerber zu überprüfen, betonte Polizeigeneral Surachate.

Da die Beamten der Einwanderungsbehörde (IB) die Kontoauszüge nicht überprüfen, haben einige Ausländer die Möglichkeit, ihre Bankkonten zu verschleiern.

Einige erhalten sogar Hilfe von Visa-Agenturen oder Beamten der Einwanderungsbehörde, wie in dem Fall, in dem 107 Beamte der Einwanderungsbehörde im Februar 2023 mehr als 3.000 chinesischen Staatsangehörigen, die in „graue“ Geschäfte verwickelt sind, geholfen haben, ein Visum zu erhalten, sagte er.

Strengere Visakriterien könnten dazu beitragen, die Einreise von Bandenmitgliedern oder Personen, die auf internationalen schwarzen Listen stehen, zu verhindern.

„Wenn es noch Mafiabanden gibt, fühlen sich Ausländer nicht sicher. Sie wollen dann vielleicht nicht nach Pattaya reisen oder an der Ostküste investieren. Dies fügt dem Land großen Schaden zu“, fügte er hinzu.

Vertrauen aufbauen

Polizeigeneral Surachate sagte, dass die Polizei bei Einheimischen und Ausländern Vertrauen aufbauen müsse. Sie muss die Gesetze durchsetzen und die Sicherheit der internationalen Besucher gewährleisten.

„Wir werden die bösen Buben nicht nur unter den Banden ausrotten, sondern auch unter den Polizeibeamten und den Behörden, die mit Ausländern zu tun haben. Wir müssen dafür sorgen, dass sich unsere ausländischen Besucher sicher fühlen, wenn sie nach Thailand kommen“, sagte er.

Als weiteres Beispiel nannte er einen Vorfall, bei dem eine 22-jährige chinesische Studentin gegen ein Lösegeld von 500.000 Yuan (2,3 Millionen Baht) von ihrer in China lebenden Familie entführt wurde.

Die Studentin wurde gefoltert und ermordet aufgefunden, und ihre Leiche wurde im April 2023 in einem Graben in Nonthaburi entsorgt. Die Kidnapper wurden in China verhaftet.

Die Nachricht von diesem Vorfall verbreitete sich wie ein Lauffeuer und versetzte viele chinesische Besucher in Angst und Schrecken, die daraufhin beschlossen, nicht in das Königreich zu reisen.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich im März 2023, als die Polizei drei chinesische Staatsangehörige festnahm, die eine Landsfrau in Bangkok entführt und 3,2 Millionen Baht von ihr erpresst hatten.

Er sagte, dass die chinesische Botschaft ihre Bürger auch vor Betrügereien gewarnt habe, um sie davor zu bewahren, Opfer von Betrügereien zu werden. Die Vorfälle zeigen, dass die chinesischen Besucher um ihre Sicherheit in Thailand besorgt sind.

„Wenn es uns nicht gelingt, Verbrechen an Ausländern zu unterbinden, werden nicht nur chinesische Besucher nicht kommen, sondern auch Besucher aus anderen Ländern, z. B. aus Europa, werden Thailand meiden“, sagte er. Sobald eine neue Regierung im Amt ist, wird er über den Polizeichef vorschlagen, dass das neue Kabinett das Einwanderungsgesetz ändert, insbesondere im Hinblick auf die Verlängerung von Visa.

„Wir werden das Gesetz verschärfen, um kriminelle Ausländer auszusortieren, aber das Gesetz wird auch ein Instrument sein, um Ausländern zu helfen, insbesondere Investoren, die ein Fünfjahresvisum erhalten können, ohne jedes Jahr überprüft werden zu müssen“, erläuterte er.

In Bezug auf Biker-Banden sagte er, dass die Outlaws-Bande nun aus Pattaya vertrieben worden sei. Die Polizei weitet ihre Ermittlungen gegen die Bande nun auf Phuket und Koh Samui aus.

„Wenn die Polizei das Gesetz strikt durchsetzt, wird es solche kriminellen Banden nicht geben. Aber wenn wir nachlassen oder uns bestechen lassen, werden diese internationalen kriminellen Organisationen das wittern und nach Thailand kommen und Unruhe stiften. Das müssen wir im Interesse der Sicherheit aller Menschen verhindern“, betonte er.