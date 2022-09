Von: Redaktion DER FARANG | 12.09.22

Wichtige Mitteilung der Schweizer Botschaft in Bangkok:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ab dem 31. Oktober 2022 wird der neue Schweizer Pass eingeführt. Obwohl das Design des Dokuments neu gestaltet wurde, bleibt die Funktionsweise, die Gültigkeit und das Ausstellungsverfahren gleich. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) wird erst bei der offiziellen Einführung des neuen Passes Ende Oktober das Design des neuen Passes veröffentlichen.

Die Einführung des neuen Passes hat keine Auswirkungen auf die Gültigkeit der aktuellen Pässe.

Bis zum 31. Oktober 2022 werden Pässe im bisherigen Design ausgestellt. Personen, die die neue Version erhalten möchten, können ab dem 01. November 2022 einen Termin für die Erfassung ihrer biometrischen Daten vereinbaren.

Diejenigen, die bereits einen Termin für die Biometriedatenerfassung haben (auch mit der Mobilen Passstation), erhalten automatisch den Pass in der aktuellen Form. Um den neuen Pass zu erhalten, müssen Sie unser Konsularcenter kontaktieren, um den aktuellen Termin abzusagen. Gegebenenfalls müssen Sie entweder einen neuen Termin ab dem 01. November 2022 in Bangkok vereinbaren oder auf den nächsten Besuch der Mobilen Passstation in Ihrer Region im nächsten Jahr warten.

Team des Konsularcenters Bangkok

