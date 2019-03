Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.19

PATTAYA: Die Polizei hat am Dienstagmorgen einen Inder und seine thailändische Freundin verhaftet, weil sie einen indischen Touristen um 6.000 Baht betrogen hatten.

Laut Pattayas Polizeichef Oberst Prawit Chorseng wurden der 26-jährige Inder und die 32 Jahre alte Thai am frühen Dienstag in einem Restaurant festgenommen. Der 31-jährige Tourist sagte aus, er habe das Paar in der Walking Street kennengelernt. Der Landsmann habe ihm angeboten, zusammen in einen Pub zu gehen. Er kenne den Besitzer. Als um 1 Uhr morgens die Rechnung kam, sollte der Urlauber 5.350 Baht bezahlen, mithin auch für die Getränke seiner neuen Freunde. Der Inder bot an, mit dem Pub-Besitzer zu sprechen und einen 20-prozentigen Rabatt auszuhandeln. Der Tourist gab ihm 6.000 Baht. Während der Inder die Rechnung begleichen wollte, wollte seine Freundin auf die Toilette gehen. Beide kamen nicht wieder zurück. Die Polizei fand das Paar in einem Restaurant nicht weit vom Pub entfernt. Der festgenommene Inder hatte sein Visum um 724 Tage überzogen.