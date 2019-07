Von: Björn Jahner | 07.07.19

PATTAYA: In den Augen vieler Urlauber und Residenten lange überfällig, bittet die Chonburi Immigration in Jomtien seit Kurzem ihre Kunden, das Büro der Einwanderungsbehörde in angemessener Kleidung aufzusuchen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dürfte man meinen.

Doch die Realität belehrt den Optimis­ten – wie so oft – eines Besseren. So erlebt man wohl keinen Besuch, auf dem nicht irgendwelche Personen Strand und Behörde zu verwechseln scheinen und zum Fremdschämen animieren. An sie richtet sich seit wenigen Wochen eine am Eingang des Immigration-Büros installierte Informationstafel, auf der unmissverständlich mit Fotos verdeutlicht wird, welche Kleidungsstile beim Behördengang tabu sind: Shorts, Tops, Miniröcke und Co. Dennoch hat auch diese (Verzweiflungs-) Kampagne lediglich einen empfehlenden Charakter. Denn ein Zutrittsverbot oder gar eine Sanktionierung werden nicht ausgesprochen, weshalb anzunehmen ist, dass alles beim Alten bleibt: Nach dem Strand zur Immigration oder nach der Immigration an den Strand!