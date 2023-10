Von: Björn Jahner | 01.10.23

Der Bahnhof von Hua Hin gehört zu den am meisten fotografierten Motiven im Seebad. Er könnte direkt einem Manga-Comic entsprungen sein! Fotos: TAT Prachuap

HUA HIN: Der Einfluss japanischer Manga auf die Popkultur weltweit ist unbestreitbar, und Thailand ist keine Ausnahme. In den letzten Jahrzehnten haben Manga im Königreich eine erhebliche Popularität erlangt und sind zu einem wichtigen Bestandteil der thailändischen Unterhaltungskultur geworden. Die Anziehungskraft, die diese japanischen Comics auf ihre Fans ausüben, macht sich die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) in Prachuap Khiri Khan zu Nutze und präsentiert eine Manga-Fotoserie über die Sehenswürdigkeiten in Hua Hin.

Die breite Vielfalt an Manga-Genres ist ein wichtiger Grund für ihre Popularität. Manga deckt ein breites Spektrum von Themen und Stilen ab, von romantischen Komödien über Action und Abenteuer bis hin zu Fantasy und Science-Fiction.

Der hochverehrte Luang Pu in Hua Hins Wat Huay Mongkol wird als Ninja-Kämpfer dargestellt.

Luang Pu als Ninja-Krieger

Genauso facettenreich präsentiert sich auch die Manga-Fotoserie der TAT, die die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Hua Hin im unverwechselbaren japanischen Comicstil präsentiert. Darunter befinden sich u.a. die Kolossalstatue des bedeutenden Mönchs Luang Pu Thuat im Wat Huay Mongkol, der als Ninja-Krieger dargestellt wird, der Strand von Hua Hin mit dem unverwechselbaren Khao Takiap am Horizont, der wuselige Nachtmarkt Hua Hin und der wunderschöne alte Bahnhof von Hua Hin, der glatt aus einem japanischen Comic entsprungen sein könnte. Weitere Fotos der Hua-Hin-Manga-Fotoserie sind der Tamarind Market, Cicada Market, der alte Fischerpier und Hua Hins berühmten Pferde am Strand.

Immer mehr junge japanische Touristen entdecken Thailand. Ein Strandbesuch darf natürlich nicht fehlen.

Mangafiguren in Hua Hin

Typisch für Mangafiguren sind das meist blasse Gesicht und die großen runden Augen, mit denen sich Emotionen betonen lassen. Auch in der Bilderserie der TAT werden die Figuren als sehr niedlich und kindlich dargestellt.

Der Hua Hin Nightmarket bietet optisch alle Voraussetzungen für eine Manga-Comic-Produktion.

Junge Japaner entdecken Thailand

Da die Popularität japanischer Manga in Thailand auch zu einer wachsenden Fangemeinde und einer aktiven Community geführt hat, dürfte die kreative Marketingkampagne der TAT besonders bei Inlandstouristen auf Interesse stoßen, aber auch bei der stets wachsenden Zahl japanischer Touristen der jüngeren Altersgruppe, die Thailand als exotisches Reiseland für sich entdeckt haben. Manga-Conventions und Treffen von Manga-Liebhabern mit internationalen Teilnehmern in Thailand sind keine Seltenheit mehr, und die Fans teilen ihre Leidenschaft online in Foren und sozialen Medien.

Alle Bilder der kreativen Manga-Fotoserie der TAT finden Sie unter facebook.com/Tatprachuapkhirikhan.