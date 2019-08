Von: Michael Lenz | 17.08.19

SINGAPUR: Die Preise für Hotelzimmer in Asien werden 2020 zwischen zwei und fünf Prozent steigen. Das prophezeit American Express Global Business Travel (GBT) in seiner Ende Juli veröffentlichten Marktanalyse.

Bangalore in Indien verzeichnet demnach mit fünf Prozent den höchsten Anstieg, gefolgt von Tokio mit vier und Hongkong mit drei Prozent. In Bangkok, Singapur, Ho-Chi-Minh-Stadt, Kuala Lumpur und Shanghai wird das Wohnen in Hotels schätzungsweise um zwei Prozent teurer. GBT rechnet mit einem Anstieg der Inlandsreisen in asiatischen Ländern, die den Rückgang der internationalen Besucher aufgrund einer „weniger optimistischen globalen Wirtschaftslage“ ausgleichen.