Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.18

PATTAYA: Das Grande Centre Point Hotel im Einkaufszentrum Terminal 21 serviert in seinen Restaurants keinen Alkohol und hält auch in den Zimmern im Kühlschrank keinen Alkohol vor.

Laut einem Bericht von „Thaivisa“ steht der Investor Grande Centre Point Group für die „Kein-Alkohol-Politik“ in allen seinen Hotels. Gäste können aber Alkohol in ihr Zimmer und in Restaurants mitbringen, ohne Korkengeld zu zahlen. Die Verkaufskoordinatorin des Grande Center Point Pattaya, Duangduan Upapong, bestätigte „Thaivisa“: "Unser Hotel wird den Gästen keinen Alkohol servieren, aber die Gäste können ihren eigenen Alkohol mitbringen. Bezüglich der Restaurants in unserem Hotel und den Gästezimmern erlauben wir Gästen, Alkohol zu trinken. Es wird kein Korkgeld erhoben." Terminal 21 will im Oktober in Nordpattaya eröffnen. Das Hotel Grande Centre Point Pattaya hat 400 Zimmern, Eine Nacht soll 7.000 Baht kosten. Im ersten Betriebsjahr rechnet das Management mit einer Zimmerauslastung von 85 Prozent.