Von: Björn Jahner | 19.08.18

In der gartenähnlich gestalteten Anlage ist Urlaubsfeeling von der ersten bis zur letzten Minute gewiss. Ein einladender Swimmingpool sorgt für Erfrischung an heißen Tropentagen. Fotos: Chang Noi Resort

PRANBURI: Das Chang Noi Resort in Pranburi in der Provinz Prachuap Khiri Khan liegt im südlichen Teil der Zentralregion von Thailand. Die mit herrlich viel exotischem Grün gestaltete Anlage wurde komplett barrierefrei errichtet und bietet mit stilvollem Ambiente, individuellen Service und persönlicher Atmosphäre alle Zutaten für einen unvergesslichen Urlaub in den Tropen.

Exotisches Flair erleben

Alle Bungalows befinden sich in einer grünen Gartenoase und verfügen über eine private Terrasse.

Alle Bungalows sind komfortabel nach westlichen Ansprüchen ausgestattet, komplett barrierefrei konzipiert und mit 35 Quadratmetern äußerst großzügig bemessen. Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen ein großes Doppelbett, eine Klimaanlage, Internet-TV, ein Kühlschrank, Safe, europäische Steckdosen, ein Badezimmer mit Rain-Forest-Dusche und individuell angefertigte Möbel, die multifunktional sind und thailändisches Flair versprühen. Als zusätzliche Schlafmöglichkeit steht zudem ein bequemes Sofa bereit. Jeder Bungalow verfügt auch über eine 12 Quadratmeter große Terrasse mit Sitzecke für das perfekte Urlaubsfeeling

Die angenehm hell gestalteten Doppelbungalows sind komfortabel ausgestattet und barrierefrei konzipiert.

Herzstück der gartenähnlich gestalteten Anlage mit viel Rasen und schattenspendenden Palmen ist ein einladender 72 Quadratmeter großer Swimmingpool mit Kinderbecken, Wasserfall und Außendusche. Überdachte Schattenplätze locken zum Relaxen und bieten Schutz vor der Sonne der Tropen.

Kulinarische Entdeckungsreise

Im Restaurant des Resorts werden sowohl thailändische als auch europäische Gerichte angeboten.

Ob landestypisch, süß oder deftig, das abwechslungsreiche Frühstück lässt keine Wünsche offen und bietet den perfekten Start in den Tag. Im Hauptrestaurant werden zahlreiche leckere thailändische und europäische Gerichte für jeden Geschmack angeboten. Organisiert werden kann auch ein gemütliches Barbecue am Abend, atemberaubender Sonnenuntergang inklusive.

Grandiose Aussichten

Die herrlichen Strände befinden sich nur einen Steinwurf vom Resort entfernt, perfekt für einen sorglosen Badeurlaub.

Die herrlichen Strände der Umgebung wie der Khao Kalok Beach lassen sich gemütlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen. Zwischen Kalksteinfelsen und Pinienbäumen kann man hier einen ganz entspannten Strandtag verbringen.

Die komplette Anlage sowie auch die Bungalows sind barrierefrei konzipiert und rollstuhlgängig.

Abenteuerlustige kommen gewiss beim Skysurfen auf ihre Kosten, die nahen Nationalparks Kui Buri und Khao Sam Roi Yot laden zu erlebnisreichen Wanderungen und Tierbeobachtungen ein. Bei Hua Hin lockt der malerische Pala-U-Wasserfall mit seinen an heißen Tagen erfrischenden Naturpools zu einem Besuch. Auf dem Weg dorthin lohnt ein Stopp in den Weinbergen des königlichen Seebads, um einen guten thailändischen Wein zu verkosten.