BANGKOK: Thailand öffnet sich schrittweise wieder für den internationalen Tourismus, unter Voraussetzung einer 15-tägigen Quarantäne in einem der 107 „Alternative State Quarantine“-Hotels (ASQ). Eine stilvolle, sichere und komfortable Unterkunft bietet das Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok, das in Zusammenarbeit mit dem renommierten Bangkok Hospital sein innovatives ASQ-Programm erweitert hat, um die Rückkehr ins Königreich so angenehm wie möglich zu gestalten.

Da die Welt wieder in Bewegung kommt, steigt auch in Thailand die Nachfrage nach serviceorientierten Quarantänelösungen nach internationalem Standard. Das Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok hat sich zu einem führenden ASQ-Anbieter entwickelt, mit Paketen, die einen 15-tägigen Hotelaufenthalt mit außergewöhnlichen Annehmlichkeiten und eine medizinische Überwachung von Weltklasse durch das Bangkok Hospital umfassen.

Rundum bestmöglich versorgt

Im Rahmen des ASQ-Programms, das von der Königlich Thailändischen Regierung zertifiziert ist, können in Thailand ankommende Fluggäste das 15-tägige „Health Watch“-Paket im Mövenpick BDMS Wellness Resort buchen, das eine komfortable Unterbringung in einigen der größten Hotelzimmer Bangkoks (mindestens 42 qm) beinhaltet, die alle über einen privaten Balkon mit Garten- oder Stadtblick verfügen. Zu den weiteren Leistungen gehören drei tägliche Mahlzeiten und ein VIP-Flughafentransfer. Mit der Aufnahme der Presidential Suite und der Royal Suite in sein ASQ-Programm hält das Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok für VIP-Gäste exklusive Quarantäneoptionen in atemberaubenden Suiten mit 164 Quadratmeter Wohnfläche bereit. Sie verfügen über separate Schlafzimmer, einen Arbeitsbereich, ein Esszimmer, einen Balkon mit Blick auf den üppigen Tropengarten des Resorts sowie ein En-Suite-Badezimmer mit Regendusche und Badewanne mit Spa-Charakter. Mit kostenlosem Wi-Fi, zwei 55-Zoll-Smart-TVs und Zugang zu über 7.000 internationalen Zeitungen und Magazinen über die PressReader-App sind die Gäste auch während ihrer alternativen staatlichen Quarantäne bestens mit der Außenwelt vernetzt.

Um sicherzustellen, dass die Gäste eine bestmögliche medizinische Versorgung erfahren, erhalten sie im Hotel einen täglichen Gesundheitscheck unter Aufsicht einer Krankenschwester, die vorgeschriebenen Covid-19-Tests, immunstärkende Nahrungsergänzungsmittel sowie – falls benötigt – ärztliche Betreuung auf Abruf über „TytoCare“, dem medizinischen Abrufservice des Bangkok Hospital.

Als Abschiedsgeschenk erhält jeder Gast des ASQ-Programms eine „Health Watch“-Mitgliedskarte, die bis zum 31. Dezember 2021 gültig ist und zahlreiche Privilegien umfasst: 25 Prozent Ermäßigung auf Speisen und Getränke sowie für zukünftige Aufenthalte im Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok, eine Übernachtung zum Sonderpreis von 4.000 Baht in einer Wellness-Suite plus eine kostenlose Übernachtung in der Folgenacht sowie drei 50-Prozent-Rabattgutscheine für die beiden Restaurants Tamarind und Khum Hom sowie für das Rim Klong Café, den viel gelobten gastronomischen Angeboten des Resorts.

Zertifizierte Hygienestandards

Mit mindestens 42 Quadratmetern gehören die Zimmer des Mövenpick-ASQ-Programms zu den größten Bangkoks.

Das Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok wurde als erstes Mövenpick-Hotel in Thailand von Accor mit dem ALLSAFE-Label ausgezeichnet. Dieses Zertifikat, das vom Bureau Veritas vergeben wird, erhalten nur Häuser, die sich an die strengsten internationalen Gesundheits- und Sicherheitsstandards halten. Darüber hinaus wurde das Resort mit dem „Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)“-Zertifikat der Tourism Authority of Thailand (TAT) und dem „Clean Together“-Zertifikat des Department of Health ausgezeichnet.

Das Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok befindet sich im Herzen des Bangkoker Stadtteils Pathum Wan und ist idyllisch in einer 1,2 Hektar großen tropischen Parkanlage mit hundertjährigen Bäumen eingebettet. Mit einem ganzheitlichen Wellness-Konzept – von der nahrhaften Küche bis hin zu den modernen Fitness-Einrichtungen – wird dafür gesorgt, dass die Gäste während ihres gesamten Aufenthalts fit und gesund bleiben.

Weitere Auskünfte erhält man unter der Rufnummer +66 (0)2-666.3333 sowie per E-Mail an resort.bdms.reservation@movenpick.com.