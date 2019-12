Hilton eröffnet zweites Hotel in Pattaya im Jahr 2022

Von: Björn Jahner | 05.12.19

PATTAYA: Das US-amerikanische Unternehmen Hilton Worldwide zeigt Vertrauen in den Standort Pattaya und hat die bevorstehende Marktlancierung seiner Marke Hilton Garden Inn Pattaya City in der Innenstadt des Urlaubsortes bekanntgegeben. Die Eröffnung des Hilton Garden Inn, das im Rahmen einer Managementvereinbarung mit Honor Hotel and Retail Co. Ltd. entsteht, wird für 2022 erwartet.



Derzeit gibt es ein Hilton-Hotel in Pattaya, das unter der Marke Hilton geführt wird. Es befindet sich über dem Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach zwischen Beach- und Second Road. Das Hilton Garden Inn Hotel Pattaya City ist nach der Bekanntgabe zum Bau des Hilton Garden Inn Bangkok im Juni dieses Jahres das zweite in Thailand, das unter dem Markennamen errichtet wird.



Es entsteht in Nord-Pattaya als Teil einer gemischt genutzten Wohnanlage mit mehr als 2.000 Quadratmetern Gewerbe- und Einzelhandelsfläche sowie einem angrenzenden Tower mit 427 Wohneinheiten. Das Hotel liegt nahe dem Pattaya Beach sowie unweit der Einkaufszentren Terminal 21 und CentralFestival Pattaya Beach.



Das Hilton Garden Inn Pattaya City verfügt über 315 Zimmer in den Größen 26 bis 52 Quadratmeter („Two Bay Suites“). Zu den Annehmlichkeiten des Hotels zählen ein Restaurant, eine Bar und einem Fitnesscenter.