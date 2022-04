BANGKOK: Der ungewöhnlich kühle Sommer in Thailand ist auf starke Winde zurückzuführen, die von einem Hochdrucksystem aus China kommen, und nicht etwa auf schmelzende Eisberge zurückzuführen sind, wie Thailands Meteorologisches Amt (TMD) am Sonntag der Presse mitteilte.

Die Erklärung erfolgte, nachdem mehrere Experten das kühle Wetter auf einen durch die globale Erwärmung verursachten Polarwirbel zurückgeführt hatten – ein Gerücht, das in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde. Unter ihnen war auch Senator Weerasak Kowsurat, der am Sonntag in einem Facebook-Beitrag die Regierung aufforderte, dafür zu sorgen, dass Menschen und Tiere während dieses plötzlichen Temperatursturzes warmgehalten werden.

Das TMD erklärte daraufhin, dass der Temperatursturz auf ein Hochdrucksystem aus China zurückzuführen ist, das Thailand manchmal mit Gewitterschauern, kühlen Temperaturen und starken Winden treffen kann. „Dies war z. B. auch am 25. März 2019 der Fall, als Thailand im Sommer zwei oder drei Tage lang von kühlen Temperaturen heimgesucht wurde“, sagte die Behörde.

Das TMD fügte hinzu, dass der Polarwirbel Thailand in der Regel nicht betrifft, da das Himalaya-Gebirge die kalten Winde umleitet.

„Daher besteht nicht die Möglichkeit, dass Thailand von kalten Winden vom Nordpol wie die USA getroffen wird“, so das TMD.