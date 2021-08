Zahl der Toten nach Erdbeben auf Haiti steigt auf mindestens 724

SAINT-LOUIS-DU-SUD: Nach dem schweren Erdbeben im Süden Haitis ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 724 gestiegen. Dies gab der Leiter von Haitis Zivilschutzbehörde, Jerry Chandler, am Sonntag bei einer Pressekonferenz bekannt. Zudem seien 2800 Menschen verletzt worden.

Der Zivilschutz hatte zuvor 304 Tote und 1800 Verletzte vermeldet. Die US-Behörde USGS, die die Stärke des Bebens mit 7,2 angab, hatte eine hohe Opferzahl für möglich gehalten und Alarmstufe Rot ausgerufen.

Das Beben ereignete sich am Samstagmorgen rund zwölf Kilometer von der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Viele Gebäude wurden zerstört, wie auf Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Berichten zufolge wurden Menschen unter Trümmern begraben, Krankenhäuser waren überlastet. Rettungskräfte und Zivilisten suchten darunter verzweifelt nach Überlebenden.

Das ganze Ausmaß der Zerstörung wird sich wohl erst in den kommenden Tagen zeigen. Dabei droht bereits die nächste Gefahr: Der Zivilschutz wies darauf hin, dass der Tropensturm «Grace» sich Haiti bereits näherte. Der Sturm könnte das gebeutelte Land nochmals stark treffen.

Teile des armen Karibikstaats waren bereits im Jahr 2010 von einem schweren Erdbeben verwüstet worden. Im Zentrum des Bebens lag damals Haitis dicht besiedelte Hauptstadt Port-au-Prince. 222.000 Menschen starben, mehr als 300.000 wurden verletzt. Mehr als eine Million Menschen verloren ihr Zuhause.