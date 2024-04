Streit um Übergangsrat : Beteiligte lehnen Dekret ab

PORT-AU-PRINCE: Das Schaffen eines Übergangsrats schien ein Fortschritt auf dem Weg zu einer Lösung der schweren Krise in Haiti zu sein. Die beteiligten Gruppen fühlen sich jedoch von der Regierung hintergangen.

Ein Übergangs-Präsidialrat soll Haiti aus der Staatskrise führen - doch um dessen Gründung herrscht Streit. Vertreter der beteiligten Parteien und zivilgesellschaftlichen Gruppen lehnten in einem Brief, den haitianische Medien am Sonntag veröffentlichten, ein Dekret ab, mit dessen Veröffentlichung am Freitag im Amtsblatt der Rat geschaffen worden war. Die scheidende Regierung habe darin eine erzielte Einigung über einen friedlichen und geordneten Machtübergang verfälscht, hieß es in dem Brief, den Vertreter aller neun Gruppierungen unterzeichneten, die in dem Rat vertreten sein sollen.

Interims-Premierminister Ariel Henry hatte angekündigt, zurückzutreten, wenn der Übergangsrat gebildet sei. Dieser soll eine neue Interimsregierung ernennen, den Weg hin zu den ersten Wahlen in dem Karibikstaat seit 2016 ebnen und eine vom UN-Sicherheitsrat genehmigte multinationale Sicherheitsmission in Haiti unterstützen. Das war am 11. März nach einem Treffen der Karibischen Gemeinschaft Caricom in Jamaika verkündet worden.

Die personelle Zusammensetzung des Übergangs-Präsidialrats wurde bisher nicht offiziell verkündet. Henrys Regierung hatte bestätigt, bereits am 29. März über die Caricom die Namen der neun Mitglieder erhalten zu haben. Einige Beobachter warfen der Regierung vor, sich an die Macht zu klammern.

Die Gewalt bewaffneter Gruppen, die schon zuvor nach UN-Angaben etwa 80 Prozent der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince kontrollierten, war Ende Februar noch einmal eskaliert. Mehr als 1500 Menschen wurden seit Anfang des Jahres getötet, rund 95.000 innerhalb eines Monats aus Port-au-Prince vertrieben. Die Hungerkrise verschärfte sich. Ausländische Diplomaten und Bürger wurden aus Haiti evakuiert. Ein Zusammenschluss mächtiger Banden forderte den Rücktritt Henrys, der seit kurz nach der Ermordung des Präsidenten Jovenel Moïse im Juli 2021 regiert. Henry kehrte von einer Auslandsreise Ende Februar nicht zurück.