BANGKOK: Ob Brunch, Lunch oder Dinner: Mit den Festtagsangeboten der Anzeigenkunden und Freunde des Magazins DER FARANG wird Weihnachten garantiert zum kulinarischen Erlebnis. Und für alle Leserinnen und Leser, die noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk sind, werden wertvolle Tipps zu den besten Weihnachtsmärkten verraten:

Bangkok Illumination @ Iconsiam

Direkt am Ufer des Chao-Phraya-Flusses erwartet die Besucher im River Park des Nobeleinkaufszentrums Iconsiam noch bis Sonntag, 5. Januar 2020 eine spektakuläre Weihnachtskulisse unter dem Motto „Bangkok Illumination“. Geboten wird die längste Weihnachtsbaum-Installation Thailands, dekoriert im thailändisch-fantasievollen Stil, wobei der größte 22 Meter in die Höhe ragt! Weitere Infos auf Facebook.

Ort: Iconsiam, River Park, 299 Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai, Khlong San. Standort auf Google Maps.

Weihnachtsmarkt im Goethe-Institut

Am Samstag, 7. Dezember, 16 bis 22 Uhr und Sonntag, 8. Dezember, 16 bis 20 Uhr, wird in der tropischen Gartenanlage des Goethe-Instituts Thailand und der Thai-Deutschen Kulturstiftung ein Weihnachtsmarkt mit über 40 Ständen veranstaltet. Für musikalische Unterhaltung sorgen eine talentierte Jazzband sowie ein thailändischer Schulchor, der deutsche Weihnachtsstücke vortragen wird.

Eintritt frei. Weitere Infos auf der Webseite des Goethe-Instituts Thailand.

Ort: Goethe-Institut Thailand, 18/1 Soi Goethe, Sathon. Standort auf Google Maps.

Christmas Market by Creators Fair

Die letzte Creators Fair dieses Jahres wird am Donnerstag, 12. Dezember von 9 bis 14.30 Uhr in Form eines großen internationalen Weihnachtsmarktes mit mehr als 80 Designern und Wohltätigkeitsgruppen im Jasmine City Hotel (L Floor) ausgerichtet. Präsentiert und zum Kauf angeboten werden nachhaltiges und umweltfreundliches Kunsthandwerk sowie viele weitere Produkte, von Möbeln bis hin zu Modeschmuck. Weitere Infos auf Facebook.

Ort: Jasmine City Hotel, Sukhumvit Road Soi 23. Standort auf Google Maps.

Winter Market Fest @ Habito Mall

Der populäre Sansiri Winter Market meldet sich zurück und wird bereits zum siebten Mal in der Habito Mall veranstaltet, in diesem Jahr am Samstag, 14. Dezember und Sonntag, 15. Dezember, 16 bis 22 Uhr. Geboten wird eine quirlige Marktmeile mit mehr als 170 Marktbuden, darunter ein großes Angebot an Street Food und Mode lokaler Designer. Außerdem: Konzerte mit bekannten thailändischen Stars wie Phum Viphurit, Ink Warunthorn und Gene Kasidit. Weitere Infos auf Facebook.

Ort: Habito Mall, 77 On Nut Road. Standort auf Google Maps.

Weihnachtsmarkt an der RIS Swiss Section

Die RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok veranstaltet am Mittwoch, 18. Dezember ab 14 Uhr ihren jährlichen Weihnachtsmarkt, der nicht nur zu den stimmungsvollsten der Hauptstadt zählt, sondern auch ein buntgemischtes Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt bietet.

An prächtig dekoriertem Weihnachtsmarktständen sind handgemachte Geschenkartikel, Festtagsdekoration, Schmuck und vieles mehr erhältlich. Zum Stillen des Weihnachtshungers werden Plätzchen, Kekse und Kuchen sowie viele deutsche und Schweizer Spezialitäten angeboten. Für Weihnachtsstimmung sorgen wie immer die Schulklassen mit unterhaltsamen Aufführungen und musikalischen Darbietungen. Natürlich wird sich auch der Weihnachtsmann unter die Besucher mischen!

Eintritt frei. Weitere Infos auf der Schulwebseite.

Ort: RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok, Ramkhamheang Road 184, Min Buri. Standort auf Google Maps.

Weihnachtsbuffet Bei Otto

Heiligabend wird im Restaurant Bei Otto am Dienstag, 24. Dezember ab 18.30 Uhr ein Weihnachtsbuffet mit vielen Festtagsspezialitäten angeboten.

Vorspeisen:

Geröstetes Rindfleisch, geräucherter Fisch, deutsches Heringsfilet, deutscher Aufschnitt, Salate u.v.m.

Hauptspeisen:

Weihnachtsgans, Truthahn und Ente; Rinderfiletmedaillons, honigglasierter Weihnachtsschinken, gegrillte Würstchen, geschmorter Hirschbraten, gegrillte Meeresfrüchte u.v.m.

Nachspeisen:

Weihnachtskekse, Stollen, Feingebäck, Kuchen, Eiscreme u.v.m.

Preis: Erwachsene 1.790 Baht net., Kinder von 6 bis 10 Jahren 50 Prozent Rabatt, Kinder unter 6 Jahren frei. Anmeldungen bis spätestens 21. Dezember werden mit 10 Prozent Rabatt auf das Weihnachtsbuffet und die Getränke belohnt, Voraussetzung dafür ist eine Anzahlung in Höhe von 50 Prozent des Buffetpreises.

Reservierung, Tel.: 02-259.4560. Weitere Infos auf der Webseite von Bei Otto.

Ort: Bei Otto, 1 Sukhumvit Road Soi 20. Standort auf Google Maps.

Weihnachten im Arnoma Grand Bangkok

Im Restaurant Mango 99 des Arnoma Grand Bangkok wird Weihnachten zum kulinarischen Genuss.

Dienstag, 24. Dezember, 19 bis 22 Uhr:

Heiligabend-Set-Dinner mit Truthahnbraten, allen traditionellen Beilagen, Mince Pie und Weihnachtspudding sowie „free flow“ Eierpunsch. Preis: Erwachsene 1.100 Baht net., Kinder 550 Baht net.

Mittwoch, 25. Dezember, 11.30 bis 14.30 Uhr:

Weihnachtstag-Mittagsbuffet mit vielen internationalen Speisen, Truthahn und vielem mehr. Preis: Erwachsene 469 Baht net., Kinder 250 Baht net.

Reservierung, Tel.: 02-655.5555. Weitere Infos auf der Hotelwebseite.

Ort: Arnoma Grand Bangkok, 99 Ratchadamri Road. Standort auf Google Maps.

Weihnachtsmenüs im Old German Beerhouse

​In beiden Filialen des Old German Beerhouse, Sukhumvit Soi 11 und Sukhumvit Soi 13, wird von Dienstag, 24. Dezember bis Donnerstag, 26. Dezember ein festliches Weihnachtsmenü angeboten. Reservierung, Tel.: 02-126.6862 (Soi 11), 02-168.7898 (Soi 13). Weitere Infos auf der Webseite vom Old German Beerhouse.

Ort: Old German Beerhouse on 11, Eleven Hotel Bangkok, Sukhmvit Road Soi 11. Standort auf Google Maps.

Ort: Old German Beerhouse on 13, The Trendy Condominium, Sukhumvit Road Soi 13. Standort auf Google Maps.