Von: Björn Jahner | 07.04.23

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha zeigte sich erfreut über die Aufnahme von fünf thailändischen Stränden in die von der Webseite worldbeachguide.com veröffentlichte Rangliste der 100 besten Strände der Welt.

Koh Kradan in der Provinz Trang belegte den ersten Platz auf der Liste der 100 besten Strände der Welt. Railay Beach in Krabi wurde auf den neunten Platz der Liste gesetzt, während Freedom Beach in Phuket auf Platz 18 und Laem Had Beach auf Koh Yao Yai in Phang-nga auf Platz 21 landeten. Ao Tanote auf der Insel Koh Tao in Surat Thani wurde auf Platz 44 eingestuft.

Der Webseite zufolge ist Thailand für seine schönen Strände bekannt. Koh Kradan sei ein unberührtes Juwel, das man erreichen könne, ohne sich weit von den ausgetretenen Pfaden entfernen zu müssen. Die Insel, die zum Nationalpark Hat Chao Mai gehört, liegt nur ein paar Stunden südlich von Phuket und in der Nähe von Phi Phi Island. Auf der Webseite heißt es, Koh Kradan sei „eine Welt für sich“, da sie die gleiche natürliche Schönheit wie die beiden genannten Ziele besitze, aber ohne die Menschenmassen und den Lärm.

Premierminister Prayut Chan-o-cha begrüßte die Rangliste, die seiner Meinung nach die Beliebtheit der thailändischen Meerestourismus-Attraktionen bei ausländischen Touristen verdeutlicht und das Vertrauen der Touristen in diese Orte widerspiegelt. Er bedankte sich bei den Tourismusagenturen des öffentlichen und privaten Sektors, die diese Beliebtheit bei den Touristen gesteigert und Aktivitäten unterstützt haben, die für die Touristen von Interesse sind. Dies ermögliche es jeder Provinz, ihren Stil, ihre Aktivitäten, ihre Küche, ihre Traditionen und ihre Kultur zu präsentieren, und all dies trage zum Tourismus in Thailand bei.

In diesem Jahr fördert die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) den thailändischen Tourismus unter dem Konzept „Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters“. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Schaffung von bedeutungsvollen Erlebnissen von bleibendem Wert für Touristen.