Flaggen auf Halbmast: Thailand trauert nach Massaker

Foto: The Nation

BANGKOK: Nach dem verheerenden Amoklauf eines Ex-Polizisten in einer Kindertagesstätte in Nong Bua Lamphu im Nordosten des Landes wurden am Freitag alle Flaggen vor Regierungsgebäuden auf Halbmast gesetzt.

Regierungssprecher Anucha Burapachaisri sagte gegenüber der Presse, Premierminister Prayut Chan-o-cha habe außerdem die zuständigen Behörden für die Bereitstellung von psychiatrischer Hilfe für die Familien der Opfer angewiesen.

Der Premierminister fordert die Menschen im Land außerdem auf, keine Bilder und Clips von dem Vorfall zu verbreiten, da dies für die Opfer und ihre Familien belastend sei.

Der Premierminister selbst werde die Familien der Opfer am Freitag besuchen, bestätigte der Regierungssprecher. Er fügte hinzu, dass die Familien der Opfer zunächst folgende Entschädigungen vom Büro des Premierministers erhalten werden:

Tod: 200.000 Baht

Schwere Verletzungen: 100.000 Baht

Invalidität: 200.000 Baht

Nicht-schwere Verletzungen: 50.000 Baht

Weitere Entschädigungen werden je nach Situation gewährt, so Khun Anucha.

Bei dem Amoklauf in der Kindertagesstätte auf dem Gelände der Uthai-Sawan-Tambon-Verwaltungsorganisation kamen 38 Menschen ums Leben, darunter 24 Kinder, und 12 wurden verletzt.