PATTAYA: Die Stadtverwaltung Pattaya hat erste Informationen zum Programm des anstehenden „Pattaya Fireworks Festival“ bekanntgegeben, das am 26. und 27. November am Pattaya Beach ausgerichtet wird.



An beiden Veranstaltungstagen werden jeweils vier Feuerwerksshows durchgeführt. Zwischen den pyrotechnischen Darbietungen am nächtlichen Himmel über der sichelförmigen Bucht von Pattaya werden Konzerte mit bekannten thailändischen Stars und Bands veranstaltet. Der Eintritt ist frei. Verkehrsteilnehmer müssen beachten, dass an beiden Festivaltagen die Beach Road von 16.00 Uhr bis Mitternacht komplett für den Verkehr gesperrt wird.