Exporteinbruch für Premiumfrüchte

Von: Björn Jahner | 31.05.20

THAILAND: Die Corona-Krise hat nahezu alle Bereiche der thailändischen Wirtschaft lahmgelegt.

Experten prognostizieren, dass die Wirtschaftsleistung des Landes dieses Jahr so stark schrumpfen dürfte, wie zuletzt während der Asienkrise 1998. Neben dem vollständigen Zusammenbruch des Tourismus, der rund ein Fünftel der Wirtschaftsleistung des Landes ausmacht, leiden die Automobil- und Elektronikindustrie unter der ausbleibenden Nachfrage aus Europa, China und Amerika. Die Abriegelung wichtiger Partnerstaaten hat nun auch noch die Fruchtexporte auf Talfahrt geschickt. Um zu verhindern, dass die Branche auf ihren tropischen Früchten sitzenbleibt, hat das Handelsministerium zum Beginn der diesjährigen Erntesaison die Kampagne „Thai Fruits Golden Months“ zur Steigerung des Binnenverbrauchs gestartet, an der sich sieben E-Commerce-Plattformen beteiligen: Thailandpost, Shopee, Lazada, JD Central, Cloudmall, JatujakMall.com und The Hub Thailand. Erntefrisches Premiumobst von Exportqualität, wie Mangos, Durians und Mangostane, das ursprünglich für die Märkte in Übersee bestimmt war, soll stattdessen vorerst über die Onlineverkaufskanäle im Inland abgesetzt werden, bis sich das Exportgeschäft wieder erholt hat.