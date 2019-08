Von: Redaktion DER FARANG | 01.08.19

BANGKOK: Nach Einschätzung des Zentrums für internationale Handelsstudien der Universität der thailändischen Handelskammer (UTCC) wird der Exportwert Thailands zum ersten Mal seit vier Jahren aufgrund der weltweiten wirtschaftlichen Abkühlung, des anhaltenden Handelskrieges zwischen den USA und China sowie des Klimawandels sinken.

Bereits in der ersten Jahreshälfte verzeichneten Thailands Exporte einen Rückgang von 2,9 Prozent. Laut Att Phisalwanich, Direktor des Zentrums für internationale Handelsstudien, wird der Exportwert des Landes in diesem Jahr rund 251 Milliarden Dollar betragen. Das entspricht einem Rückgang von 0,64 Prozent, dem ersten Rückgang seit vier Jahren. Dies steht im Vergleich zum Weltwirtschaftswachstum von voraussichtlich 3,2 Prozent. Angesichts des anhaltenden Anstiegs der Baht-Währung werden die Exportwerte in thailändischer Währung um 0,14 Prozent sinken. Die Regierung sollte die Exporte nach Indien und Afrika umgehend ausweiten und Freihandelsabkommen mit der EU abschließen, um Thailand gegenüber Vietnam wettbewerbsfähig zu halten, so der Direktor des UTCC-Studienzentrums.