Explosionen auf Militärflughafen in Syrien

DAMASKUS (dpa) - Der Militärflughafen Al-Masah in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus ist in der Nacht zum Sonntag von mehreren Explosionen erschüttert worden. Augenzeugen berichteten von Dutzenden Detonationen. Über dem Stützpunkt seien schwere Brände und dichter Rauch zu sehen gewesen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, mindestens zwei Militärangehörige seien getötet worden. Elf Menschen seien verletzt worden.

Syrische Militärkreise dementierten, es habe sich um einen israelischen Angriff gehandelt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete. Die Explosionen seien durch einen Kurzschluss in einem Munitionsdepot ausgelöst worden. Zuvor hatte es aus armeenahen Kreisen geheißen, Israel habe den Flughafen mit Raketen angegriffen.

Das berichtete auch die Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Diese sitzt in England, stützt sich bei ihren Angaben aber auf ein Netz von Informanten in Syrien. Eine israelische Militärsprecherin in Tel Aviv erklärte lediglich, die Armee äußere sich nicht zu «ausländischen Medienberichten».

Israel hat in den vergangenen Monaten mehrfach Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland bombardiert. Der Militärflughafen Al-Masah war zuletzt Anfang Mai angegriffen worden. Die Luftschläge richten sich nach israelischen Angaben gegen die Militärinfrastruktur des Irans. Teheran ist im Bürgerkrieg ein wichtiger Partner der Regierung.