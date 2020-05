Von: Redaktion DER FARANG | 20.05.20

In einem Terminal des internationalen Flughafens Suvarnabhumi in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Verkehrsminister Saksayam Chidchob wird nächste Woche Premierminister Prayut Chan-o-cha eine Liste von 15 Personen übergeben, die einen Sanierungsplan im Einklang mit dem Konkursgesetz für die Thai Airways International (THAI) ausarbeiten sollen.

Am Dienstag hatte das Kabinett einem Vorschlag zugestimmt, der vorsieht, dass die hoch verschuldete nationale Fluggesellschaft mit einem vom Konkursgericht überwachten Sanierungsprozess gerettet werden soll. Das Kabinett billigte auch, dass das Finanzministerium seinen Anteil an der THAI um drei Prozent auf weniger als 50 Prozent reduziert, wodurch die Airline ihren Status als staatliches Unternehmen verliert.

Der Minister sagte, die Fluggesellschaft werde aus dem gerichtlich überwachten Sanierungsprozess gestärkt hervorgehen. Das Verkehrsministerium ist beauftragt, ein Gremium zur Erstellung des Sanierungsplans zu benennen, der an das Gericht weitergeleitet wird. Wenn das Gericht diesen Plan genehmigt, müssen noch die Aktionäre grünes Licht geben. Unter den 15 Mitgliedern sollen Sachverständige aus der Luftfahrtindustrie sein.

Die THAI wird sowohl in Thailand als auch in den USA Konkurs anmelden, da bis zu 35 Prozent ihrer Gesamtschulden bei ausländischen Gläubigern liegen. Der größte Teil der Schulden betrifft das Leasing von Flugzeugen. Saksayam ist zuversichtlich, dass der Sanierungsplan bis nächsten Monat abgeschlossen sein wird und dann die THAI mit der Arbeit an der Sanierung beginnen kann.