Einbrecher schlägt mit Axt auf Deutschen ein

NONTHABURI/KOH SAMUI: Ein großes Polizeikontingent aus Koh Samui und Bangkok hat am Mittwochabend einen Mann aus Yasothon in einem Haus in Nonthaburi festgenommen. Er hatte sich in dem Haus verbarrikadiert, konnte aber von den Beamten überwältigt werden.

Oberst Thongchana von der Polizei in Bo Phut berichtete, der 36-Jährige und ein weiterer Mann seien am Montag in das Haus eines 47 Jahre alten Deutschen in Bo Phut auf der Koh Samui eingebrochen. Der Tourist stellte die Einbrecher. Es entwickelte sich ein Kampf, in dem der jetzt Verhaftete eine Axt schwang, die den Deutschen am Kopf und am Ohr traf und ihn verletzte. Der Einbrecher floh mit dessen Brieftasche, die nur einen Führerschein und eine elektronische Karte enthielt.

Am Dienstag brach der Mann in das Haus eines britischen Touristen chinesischer Herkunft ein und stahl britische Pfund im Wert von 16.000 Baht. Dann floh er mit der Fähre auf das Festland und mit dem Motorrad nach Bangkok. Laut Thongchana verdiente der Täter tagsüber sein Geld als Strandverkäufer und nachts bestahl er Touristen, die zum Schwimmen gingen.

Im Jahr 2009 wurde er wegen Vergewaltigung einer britischen Touristin zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis verübte er mehrere Diebstähle, wurde gefasst und ins Gefängnis gesteckt, aber nach einer Berufung wieder freigelassen. Über den Zustand des Deutschen, der in seinem Haus gegen die Räuber gekämpft hatte, berichtete „Thai Rath“ nicht.