Written by: Redaktion DER FARANG | 16/05/2019

PATTAYA: Die Polizei hat am Dienstag drei Männer festgenommen, die in der Vorwoche in das Haus eines Iren eingedrungen waren und Bargeld und Schmuck erbeutet hatten.

Die Beamten konfiszierten bei den Einbrechern im Alter von 27 bis 38 Jahren 56.760 Baht in bar, zwei goldene Halsketten, drei goldene Ringe, zwei goldene Armbänder, ein Mobiltelefon, eine Uhr und ein Motorrad. Der 69 Jahre alte irische Staatsbürger hatte bei der Polizei Anzeige erstattet und berichtet, die Einbrecher hätten in seinem Bungalow in der Lakeview Exclusive Villa an der Soi Praphanimit seinen Safe aufgebrochen und 13.000 Euro entnommen. Zuvor hatten sie die Überwachungskamera zerstört, um keine Spuren zu hinterlassen.