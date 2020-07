CHIANG RAI: Die Polizei hat am Mittwoch ein Ehepaar in seinem Haus im Bezirk Mae Chan verhaftet, weil es den Schmuggel von mehr als einer Tonne Crystal Meth oder „Ice“ vom Norden des Landes nach Südthailand beaufsichtigt hatte.

Die Polizei beschuldigt die 31 Jahre alte Frau und ihren 48-jährigen Ehemann, den Transport von 1.199 Kilogramm Crystal Meth über den Süden Thailands in ein Drittland arrangiert zu haben. Laut den Ermittlern hatte das Paar den Drogenschmuggel von einem Condominium im Bangkoker Bezirk Lat Phrao überwacht. Das Rauschgift war am vergangenen Samstag in der südlichen Provinz Surat Thani beschlagnahmt worden.

Die Drogen waren in einem Lastwagen versteckt worden, der auf dem südwärts führenden Highway 41 im Bezirk Phun Phin von Surat Thani angehalten wurde. Auf der Ladefläche des in der Provinz Trang registrierten Lastwagens befanden sich 30 Säcke Crystal Meth, die mit Kuhdung bedeckt waren. Drei Männer wurden verhaftet.

Das „Ice“ kam aus Laos und war für einen Käufer in Malaysia bestimmt. Die festgenommene Frau hatte bereits mehrere Transitfahrten mit jeweils 170 bis 1.000 kg arrangiert und den Fahrern für den Transport der heißen Fracht pro Trip 500.000 Baht gezahlt.