Von: Redaktion DER FARANG | 08.01.20

BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat die Menschen aufgefordert, die Wasserhähne abzudrehen und weniger zu duschen, um bei geringerem Wasserverbrauch mit der Dürre im Norden und in Zentralthailand fertig zu werden.

„Alle sollen helfen, Wasser zu sparen. Reduzieren Sie die Zeit zum Zähneputzen und Duschen um eine Minute", sagte Prayut. Das Kabinett einigte sich am Dienstag darauf, drei Milliarden Baht für Bohrungen und Rohre zur Grundwassergewinnung auszugeben, um die Dürre zu lindern. Sie wird sich voraussichtlich in den nächsten Monaten verschlimmern. Die Trockenzeit begann im November und dauert normalerweise bis April. Nach Einschätzung der Behörden könnte sie in diesem Jahr bis Juni andauern. In 14 Provinzen der zentralen, nördlichen und nordöstlichen Region wurde gravierender Wassermangel gemeldet.