Von: Redaktion DER FARANG | 28.03.19

BANGKOK/PATTAYA: Ein Brite, der in Thailand wegen des Besitzes von Ecstasy zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, soll nach Großbritannien verlegt werden, um dort den Rest seiner Strafe zu verbüßen.

Das berichtet „Thai Visa“. Lance W. war 27 Jahre alt, als er verurteilt wurde, nachdem er im Jahr 2014 in Pattaya mit 200 Ecstasy-Pillen festgenommen wurde. Der ehemalige Soldat wurde auf dem Parkplatz eines Supermarkts festgesetzt, als er versuchte, die Pillen an einen Landsmann zu verkaufen, der sich als Informant der Polizei herausstellte. Lance wurde zusammen mit dem Australier Jake M. verhaftet. Weitere 60 Pillen fand die Polizei im Apartment des Australiers in Pattaya. Bei seinem Prozess bekannte sich W. schuldig, Ecstasy verkauft zu haben. Er wurde in das berüchtigte Bangkoker Gefängnis Klong Prem gebracht. M. erhielt eine noch härtere Strafe, nachdem er dem Rat seines Verteidigers gefolgt war und sich nicht schuldig bekannte. Lance könnte in Großbritannien immer noch 21 Jahre im Gefängnis sitzen, obwohl sein juristisches Team mit weniger als 10 Jahren rechnet. Seine Familie beurteilte die Verhältnisse im Klong Prem-Gefängnis als unmenschlich und bezeichnete sie als „schlechter als ein Kriegsgefangenenlager".