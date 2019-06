Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.19

PATTAYA: Erneut wurden ausländische Touristen ausgeraubt, und erneut waren die Täter offenbar Ladyboys.

Zwei Inder berichteten der Polizei, dass sie in den frühen Morgenstunden gegen 3.30 Uhr in der Nähe eines Hotels in Südpattaya von drei Ladyboys umringt wurden. Sie umarmten die beiden Männer und boten ihnen sexuelle Dienstleistungen an. Die 26 bzw. 30 Jahre alten Touristen lehnten ab und gingen weiter. Erst dann bemerkten sie, dass die Ladyboys einem Inder eine Halskette im Wert von 18.000 Baht und dem Freund 1.100 Baht gestohlen hatten. Jetzt fahndet die Polizei nach den Dieben.