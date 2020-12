Die Party ist vorbei am Bang Saen Beach

Written by: Björn Jahner | 18/12/2020

BANG SAEN: Nachdem in den zurückliegenden Monaten immer wieder Nachrichten über die chaotischen Zustände am Strand von Bang Saen in der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes die Schlagzeilen der Medien bestimmten, greifen dort nun die lokalen Behörden hart durch und haben ein Verbot für Alkohol, Zigaretten, Haustiere und Schaumstoffbehälter für Lebensmittel über den bei einheimischen Wochenendbesuchern aus Bangkok beliebten Strand verhängt.

Narongchai „Lek“ Khunpluem, Bürgermeister der Gemeinde Saensuk, zu der auch Bang Saen Beach gehört, begründete die Entscheidung mit den Unmengen an Müll, die jedes Wochenende von Inlandstouris­ten rücksichtslos am Strand hinterlassen werden, sowie mit der Zunahme an Beschwerden von Familien mit Kindern über Zigarettenrauch und rücksichtsloses Verhalten alkoholisierter Strandgänger.

Besucher, die am Strand picknicken möchten, müssen fortan sowohl auf den Konsum alkoholischer Getränke als auch auf die Verwendung von Einweg-Styroporverpackungen für Lebensmittel verzichten. Auch Haustiere wie Hunde sind ab sofort am Strand tabu. Rauchen wiederum ist nur noch in dafür ausgewiesenen Bereichen erlaubt.

Khun Lek erklärte in den Medien, dass der Strand nun mal ein öffentlicher Bereich sei, in dem Gesetze erlassen werden können, um das Wohl aller Besucher zu gewährleis­ten, insbesondere im Hinblick auf Familien mit kleinen Kindern.

Auf sozialen Netzwerken erfährt seine Kampagne „Clean Lungs, Healthy Liver – and Happy Heart“ (saubere Lungen, gesunde Leber – und ein glückliches Herz) große Zustimmung und selbst Strandverkäufer, die zuvor alkoholische Getränke an den Mann brachten, stehen hinter der Entscheidung. So waren alle tödlichen Badeunfälle und auch Verkehrsunfälle in der jüngsten Vergangenheit auf Alkoholkonsum zurückzuführen.