BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) organisiert sechsmal im Jahr, zumeist an wichtigen Feiertagen, Dampfeisenbahnausflüge. Der nächste wurde soeben bekanntgegeben:

Am Sonntag, 26. März 2023 geht es in die historische Stadt Ayutthaya. Der Kartenverkauf hat am Freitag, 24. Februar 2023 um 08.30 Uhr begonnen. Tickets der 3. Klasse kosten 299 Baht für die Hin- und Rückfahrt, Tickets der 1. Klasse 799 Baht. Da die Tickets erfahrungsgemäß schnell vergriffen sind, sollte man sich mit der Reservierung beeilen!

Passagiere des Zuges haben Anspruch auf eine kostenlose Eintrittskarte für das Chao Sam Phraya National Museum in Ayutthaya. Dafür müssen die Exkursionsteilnehmer einfach ihr Zugticket an der Museumskasse vorzeigen.

Der Zug startet am Bahnhof Hua Lamphong in Bangkok um 08.10 Uhr. Hobby-Fotografen und Eisenbahn-Nostalgikern sollten den Bahnhof bereits eine Stunde vor der Abfahrt aufsuchen, weil sie dann den historischen Dampfzug fotografieren können, bevor die Besuchermassen eintreffen. Dies kann man natürlich auch ohne ein Zugticket tun!

Foto: epa/Rungroj Yongrit

Weitere Einstiegsmöglichkeiten sind unterwegs, z. B. an den Bahnhöfen Sam Sen und Bang Sue Junction. Hier hat man den Vorteil, dass man die Dampflokomotive bei der Einfahrt in den Bahnhof fotografieren oder filmen kann. Nach der Kreuzung in Bang Sue wird der Dampfzug voraussichtlich die Steigung zu den Hochbahngleisen hinauffahren und den nächsten Halt am Bahnhof Rangsit einlegen. Dies ist auch ein Bahnhof der Red Line, falls man entlang dieser Strecke wohnt. Die Ankunft in Ayutthaya ist um 10.20 Uhr. Die Rückfahrt nach Bangkok erfolgt um 16.40 Uhr mit der Ankunft in Hua Lamphong um 18.55 Uhr.

Für die Dampfzugfahrten werden die Pazifik-Dampflokomotiven Nr. 824 und Nr. 850 eingesetzt. Sie wurden von der Japan Association of Railway Industry gebaut. Sie sind die letzten bestellten Lokomotiven und wurden zwischen 1949 und 1950 eingesetzt. Heute fahren sie nur noch sechsmal im Jahr auf Sonderfahrten.

Foto: State Railway of Thailand

Tickets für die Dampfzugfahrten sind an allen landesweiten Bahnhöfen sowie online auf der offiziellen D-Ticket-Webseite erhältlich. Scrollen Sie bis zum Ende der Seite zum Abschnitt „Exploring Thailand by Train“. Dies ist ein direkter Link zur Seite mit dem Dampfzug. Sie haben dann die Wahl zwischen Sitzplätzen in der 3. Klasse mit Ventilator, die 299 Baht für die Hin- und Rückfahrt kosten, und Sitzplätzen in der 1. Klasse mit Klimaanlage, die 799 Baht kosten.

Der Vorteil der 3. Klasse ist, dass es ein offenes Fenster gibt. Wer also einen Fensterplatz hat, kann die Dampflokomotiven aus dem Fenster sehen, wenn sie um eine Kurve fahren. Außerdem kann jeder die Pfeife deutlich hören. Allerdings könnte es in den 3.-Klasse-Waggons heiß werden.

Die Alternative ist der klimatisierte Wagen in der 1. Klasse. Der Nachteil dieser Wagen ist, dass man nicht das Gefühl hat, dass man sich an Bord eines Dampfzugs befindet, da man die Dampflokomotive während der Fahrt weder hört noch sehen kann. Die Fenster lassen sich auch nicht öffnen, so dass es schwieriger ist, Fotos zu schießen.

Nachfolgend die diesjährigen Termine für die Dampfzugfahrten: