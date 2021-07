Countdown zum Start des „Samui+“-Modells

KOH SAMUI: Auf der Kokosnussinsel im südlichen Golf von Thailand in der Provinz Surat Thani bereiten sich alle relevanten Behörden auf den Start des sogenannten „Samui+“-Modells am 15. Juli 2021 vor.



In Anlehnung an das bereits am vergangenen Donnerstag gestartete „Phuket Sandbox“-Modell will sich nun auch Koh Samui wieder für internationale Touristen öffnen, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sind.



Das „Samui+“-Modell ähnelt zwar dem „Phuket Sandbox“-Modell, weist jedoch mehrere Unterschiede auf. So müssen internationale Besucher nach ihrer Ankunft auf der Insel die ersten sieben Nächte in einem ALQ-Hotel („Alternative Local State Quarantine“) verbringen. Während ihnen vom vierten bis siebten Tag Strandbesuche und Ausflüge auf festgelegten Routen bzw. sogenannten „sealed routes“ gestattet werden, können sie am siebten Tag aus der ALQ-Unterkunft auschecken und ein Hotel ihrer Wahl beziehen, das von der Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) mit dem „SHA+“-Siegel ausgezeichnet wurde. Sie dürfen sich dann frei auf der ganzen Insel bewegen.